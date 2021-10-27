Преподаватели ПсковГУ стали полуфиналистами всероссийского конкурса «Лига лекторов»

14:51, 27 октября 2021, ПАИ

Преподаватели ПсковГУ успешно прошли второй этап всероссийского конкурса «Лига Лекторов», сообщили в пресс-службе вуза.

Проект Российского общества «Знание» дает возможность просветителям разных возрастов попробовать свои силы на поприще публичных выступлений.

В число полуфиналистов вошли старший преподаватель кафедры электроэнергетики, электропривода и систем автоматизации Сергей Тращенков (Институт инженерных наук), лаборант кафедры физики Александр Цветков (Институт математического моделирования и игропрактики), доцент кафедры управления и административного права Лариса Стрикунова и старший преподаватель кафедры предпринимательского права и основ правоведения Даниил Михайлов (Институт права, экономики и управления).

Список полуфиналистов формировался членами экспертного жюри по итогам просмотра видеолекций. Оценка лекторов проходила по таким критериям, как методология и знания в области преподаваемого предмета, общая культура, а также креативность в форматах преподнесения материала.

Всего было зарегистрировано 2553 заявки, география проекта охватила более 350 городов из 80 регионов России.

Зарегистрироваться можно было по восьми направлениям: наука и технологии, культура и искусство, карьера и бизнес, спорт и ЗОЖ, экология и благотворительность, социально-гуманитарные науки, естественные науки, медиа и маркетинг.

На третьем этапе в ноябре 2021 года полуфиналисты выступят офлайн перед аудиторией в своих регионах в рамках просветительских проектов Российского общества «Знание».

Отобранные 100 финалистов будут приглашены на чтение своих лекций в ведущие московские вузы. В итоге будет сформирован список из 50 победителей на основе оценок московской аудитории. Торжественная церемония награждения победителей состоится 1 декабря.

«Лига Лекторов» – конкурс Российского общества «Знание», который нацелен на поиск, отбор и выявление талантливых лекторов, профессионалов из разных областей знаний.