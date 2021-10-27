Молодёжный парламент в Псковской области сократится до 26 человек

15:06, 27 октября 2021, ПАИ

Новый состав Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов сократится с 44 до 26 человек. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета по законодательству и местному самоуправлению 27 октября.

Соответствующий документ подготовил вице-спикер регионального парламента Виктор Остренко, он будет рассмотрен на октябрьской сессии. Депутат рассказал, что уменьшение количества членов Молодёжного парламента обусловлено сокращением численности депутатского корпуса – согласно новой схеме территориального деления Псковской области на избирательные округа выборы в седьмой созыв областного Собрания проходили в 13 одномандатных округах, ещё 13 депутатов вошли в состав регионального парламента по партийным спискам. По этой же модели должен быть сформирован Молодёжный парламент, поскольку представительство партий в нём напрямую зависит от состава депутатского корпуса. Изменения численного состава должны быть отражены в нормативных актах.

После актуализации положения 13 человек (50%) войдут в Молодёжный парламент по итогам открытого конкурса, вторая половина будет состоять из представителей партий, вошедших в состав Псковского областного Собрания депутатов по итогам сентябрьских выборов: 6 человек от «Единой России», три от коммунистов и по одному от справедливороссов, либерал-демократов, «Новых людей» и «Яблока».

Состав Молодёжного парламента на 2021-2023 годы должен быть определён не позднее окончания текущего года.