Иван Екимов покинет Общественную палату Псковской области

15:25, 27 октября 2021, ПАИ

Вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Общественной палаты Псковской области Ивана Екимова и проведении в связи с этим отбора кандидатов для избрания согласовали члены комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания 27 октября. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания.

Председатель комитета Алексей Севастьянов отметил, что Иван Екимов выходит из состава Общественной палаты на основании личного заявления.

Постановление по данному вопросу будет рассмотрено на сессии 28 октября.