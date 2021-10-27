Около 150 деревьев высаживают в Пскове

15:25, 27 октября 2021, ПАИ

Около 150 деревьев высаживают на Завеличье в сквере между детскими садами №48 и №50 и школой №24, сообщили в администрации города.

В высадке новых деревьев принял участие и. п. главы администрации города Борис Елкин. Он отметил, что в этом месте находится сразу несколько образовательных учреждений, строится новый садик, и подчеркнул, что дополнительный зеленый уголок в подобном месте очень важен. «В зеленом парке будет гораздо приятнее гулять и отдыхать. Как я уже не раз говорил, одним из приоритетов развития города должно быть его озеленение», – отметил Борис Елкин.

На территории сквера будет высажено 146 деревьев: ели, сосны, каштаны, березы, туи, липы, клены и рябины. Работы осуществляет подрядная организация ООО «ГБИ Лесопитомник Крупномеров» по заказу УГХ администрации города.