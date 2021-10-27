Два человека пострадали в результате ДТП в Псковском районе

15:28, 27 октября 2021, ПАИ

26 октября в 20:50 на 40-м километре автодороги Псков – Гдов 56-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» не справился с управлением и совершил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Псковской области.

В результате ДТП пострадали водитель и 37-летний пассажир. Оба пострадавших были госпитализированы с различными травмами.

На месте работали все спецслужбы. Обстоятельства произошедшего выясняются.