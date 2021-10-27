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Политика

Елена Бибикова: Социальное казначейство – это новый формат взаимодействия государства и человека

Вопросы перехода субъектов РФ, государства и граждан к предоставлению  мер социальной поддержки в формате «Социальное казначейство» обсудили в Совете Федерации на семинаре-совещании с участием Минтруда, Минцифры, Пенсионного фонда РФ и научного сообщества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе сенатора Совета Федерации от Псковской области Елены Бибиковой.

«Социальное казначейство – это новый формат взаимодействия государства и человека при назначении мер социальной поддержки, который предполагает быструю и адресную помощь, без справок и проактивно, то есть в беззаявительном порядке», - подчеркнула в ходе совещания заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова. 

Как отметила сенатор, все необходимые сведения о человеке и весь пакет государственной социальной помощи, который может быть ему предоставлен в виде льгот, выплат, пособий, пенсий, будет аккумулирован на единой технологической платформе, в информационных системах разных уровней - на федеральном, региональном, муниципальном, взаимодействующих друг с другом.

Цифровая платформа, над созданием которой сейчас работают, объединит функции и задачи ресурсов, которые сегодня есть в ведении Минтруда, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, учреждений медико-социальной экспертизы, унаследует в том числе ЕГИССО, в которой уже собраны сведения о предоставлении гражданам мер соцподдержки.

Поэтапно на платформу будут переведены все процессы по назначению и предоставлению мер поддержки, действующих в стране на всех уровнях. Это позволит оказывать социальную помощь быстро, без сбора дополнительных документов, в режиме «одного окна».

Елена Бибикова также отметила, что целый ряд документов, принятых на федеральном уровне, уже отразил тему социального казначейства и задачу по его созданию и развитию.

 

 

 

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