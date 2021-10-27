Два года тюрьмы грозит укравшему у своего друга мобильный телефон псковичу

16:28, 27 октября 2021, ПАИ

В Пскове местному жителю грозит два года тюрьмы за кражу мобильного телефона у своего знакомого. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Пскова.

30 августа около 9:00 34-летний пскович встретился со своим другом, они купили три бутылки водки и направились в гости к знакомым на улицу Инженерную. В 18:00 друзья стали собираться домой. Мужчина заметил на диване телефон своего друга, он положил его в карман и скрылся. Материальный ущерб от кражи составил 16 тысяч 798 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения.