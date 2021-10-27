Инициативу ЕР об отмене обязательного техосмотра поддержал комитет по экономической политике Псковского облсобрания

17:00, 27 октября 2021, ПАИ

Инициативу «Единой России» об отмене обязательного техосмотра для частного автотранспорта поддержал комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель комитета Андрей Козлов напомнил, что для автобусов и грузовиков массой свыше 3,5 тонн ежегодный технической осмотр предлагается оставить обязательным – этого требует, в том числе подписанная Россией международная конвенция. В случае с частным автотранспортом техосмотр будет необходим только для автомобилей и мотоциклов старше четырёх лет при их продаже, постановке на учёт либо при изменении конструкции. Андрей Козлов отметил, что инициатива нужная, разумная, и попросил её поддержать. «Техосмотр стоит определенных денег, и, если наши граждане освободятся от них, сэкономят деньги и время», - констатировал он.

Депутат Андрей Михайлов заметил, что законопроект фактически лишит деятельности предпринимателей, которые проводят техосмотры. «У этого направления нет никакой уверенности в завтрашнем дне», - сказал он. Однако, в целом, по его словам, законопроект поддержать нужно.

Андрей Козлов согласился с опасениями коллеги, однако, добавил он, если взвесить интересы автовладельцев и занятых в данном бизнесе людей, то чаща весов простых граждан перевесит. Он подчеркнул, что техосмотры отменяются не для всех.

Внесённый в Госдуму законопроект, одним из авторов которого является сенатор от Псковской области Андрей Турчак, Псковское областное Собрание депутатов обсудит в рамках сессии 28 октября.