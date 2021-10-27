В стратегию социально-экономического развития Псковской области внесут изменения
В стратегию социально-экономического развития Псковской области до 2035 года внесут изменения. Вопрос рассматривался на заседании комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания 27 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев рассказал, что законопроект разработан в соответствии с рекомендациями раздела 1 Стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах Российской Федерации (Региональный экспортный стандарт 2.0), утвержденного проектным комитетом по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» (протокол от 30 июля 2020 года No 6).
В соответствии с рекомендациями стандарта проект определяет приоритеты, цели и задачи по развитию экспортной деятельности в Псковской области на долгосрочный период. Принятие проекта не повлечет увеличения расходов (уменьшения доходов) областного бюджета.
Информацию приняли к сведению.
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