Еще двух представителей направит Псковское облсобрание в рабочую группу «Российской общественной инициативы»

17:06, 27 октября 2021, ПАИ

Еще двух представителей направит Псковское областное Собрание в экспертную рабочую группу региона по рассмотрению общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива».

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, Алексей Севастьянов будет направлен в рабочую группу от комитета по законодательству и местному самоуправлению, от комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию — Владимир Кузь.

Также в состав рабочей группы войдут председатель комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания Игорь Дитрих и заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике регионального парламента Петр Алексеенко.

В рабочую группу также входят представители администрации Псковской области.