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Александр Нестерук призвал туристов отложить поездки в Псковскую область

Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук призвал туристов в период нерабочих дней отложить поездки в регион, а жителям остаться дома, пишет «Псковская правда».

Александр Нестерук отметил, что следует перенести поездку в регион, поскольку в этот период не получится реализовать свои планы и посетить многие места.

Аналогичную рекомендацию глава псковского Роспотребнадзора дал и псковичам, которые собрались в первые дни ноября отправиться в Москву и Санкт-Петербург.

Главный санитарный врач региона обратил внимание на то, что в регионе регистрируются сотни случаев завоза коронавируса из крупных городов.

 «Мы понимаем, что и массовый приезд к нам людей приведёт к дополнительным случаям заболевания», - подчеркнул спикер. Он сказал, что именно для сокращения туристического потока было принято решение о снижении максимальной заполняемости гостиниц региона до 50%, о временной приостановке деятельности части учреждений культуры.

Александр Нестерук рекомендовал остаться дома с семьей, чтобы остановить рост заболеваемости.

«Давайте посвятим эти выходные дни здоровью. Для этого они и задумывались, а не для того, чтобы люди совершили какой-то вояж, подвергнув себя и других риску», - заключил руководитель Роспотребнадзора.

В Псковской области в связи с ухудшением эпидситуации с 25 октября вводятся усиленные противокоронавирусные меры. С 30 октября по 7 ноября в регионе объявлены нерабочие дни. В этот период не будут работать театры, музеи, экскурсионные бюро и концертные залы, запрещено проведение массовых мероприятий.

Также с 30 числа жителям и гостям региона необходимо предоставлять QR-коды о вакцинации или перенесённом заболевании для посещения общественных мест. С 25 октября несовершеннолетние не смогут посещать торговые центры без сопровождения родителей, также закрыты детские игровые комнаты. Загрузка гостиничного фонда на период ограничений не должна превышать 50%, для заселения необходимо иметь QR-код или ПЦР-тест. Все ограничения смотрите в инфографике.

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