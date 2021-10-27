Около 20 тонн бельгийских груш уничтожили в Себеже
27 октября на полигоне твёрдых бытовых отходов в Себеже под контролем сотрудников Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 29.07.2015 № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», механическим путем уничтожили 19,9 тонны бельгийских груш. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Ранее в Себежском районе сотрудники Псковской таможни и Пограничного управления ФСБ по Псковской области остановили транспортное средство, осуществившее незаконный ввоз продукции растительного происхождения без документов, подтверждающих её карантинное фитосанитарное состояние и происхождение, с территории Белоруссии в обход фитосанитарных постов. Транспортное средство передали должностным лицам Управления Россельхознадзора для проведения мероприятий в рамках компетенций.
На коробках с фруктами содержались упаковочные этикетки с указанием страны происхождения – Бельгия. По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.
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