У 70% пациентов повторное течение коронавируса проходит с равной степенью тяжести

17:20, 27 октября 2021, ПАИ

Повторное течение коронавируса у 70% больных проходит с той же степенью тяжести, что и в первый раз. Особенно если они так и не вакцинировались. Такое мнение высказал руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин. Об этом пишет «Российская газета».

Только у 30% людей заметно снижается тяжесть протекания болезни, сообщил эксперт в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», организованной обществом «Знание» совместно с общероссийской акцией #МыВместе. Все остальные граждане - и таковых большинство, если они не вакцинируются, по словам Гущина, болеют примерно так же, как болели в первый раз.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» защищает от всех вариантов коронавируса, в том числе от нового вида штамма «дельта» AY.4.2, единичные случаи которого были зафиксированы в России.