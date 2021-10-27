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Общество

Почти четырём тысячам детей помог Псковский детский фонд за девять месяцев

Псковский детский фонд

За девять месяцев текущего года Псковский детский фонд оказал адресную помощь 3 819 детям из нуждающихся семей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в детском фонде.

За девять месяцев благодаря благотворителям и волонтёрам Псковский детский фонд 231 раз оказал различную помощь школам-интернатам, социальным приютам, детским домам Псковской области. В частности, для детей были закуплены одежда и обувь, мебель, компьютерная и бытовая техника, сельскохозяйственный инвентарь, строительные материалы, школьные принадлежности, дезинфицирующие средства, спортивный инвентарь, игрушки и сладости.

Также 2 546 малообеспеченных семей региона получили различного вида адресную социальную поддержку от фонда. Кроме материальной помощи детям и подросткам из нуждающихся семей оказано вещевой помощи на общую сумму 4 млн 394 тысячи 200 рублей.

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