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Культура

Книга с перпиской Валентина Курбатова и Распутина стала «Событием года» на международной литературной премии

 

Книга «Каждый день сначала. Валентин Распутин и Валентин Курбатов: диалог длиною в сорок лет» победила в номинации «Событие года» на международной литературной премии «Ясная Поляна». Церемония награждения транслировалась на YouTube-канале.

Издатели книги, бывший директор Псковской областной типографии Сергей Биговчий и его соавтор Остап Беговчий, получат 500 тысяч рублей. 

Книга «Каждый день сначала. Валентин Распутин и Валентин Курбатов: диалог длиною в сорок лет» представляет собой переписку Распутина с Валентином Курбатовым. Критики обещают, что книга тронет каждое сердце и отмечают, что в литературе соседство двух этих людей кажется абсолютно неравноценными: «мощные, как скалы над Ангарой, повести Распутина. А рядом – текучие, изящные, расшитые, как цветами, полузабытым русским слогом предисловия Курбатова».

Валентин Яковлевич Курбатов сам подготовил книгу к печати и успел написать к ней предисловие. Он умер весной этого года на 82-м году жизни. 

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