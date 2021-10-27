«Главная тема с Надеждой Назаренко»: Как бороться с парковкой на газонах?

18:23, 27 октября 2021, ПАИ

Сколько сегодня составляет штраф за парковку на зеленой зоне? Можно ли парковать автомобиль на газонах или детской площадке, если соседи не против? Куда и как правильно подать жалобу на автохама? Об этом в новом выпуске программы от 27 октября.