БГ написал книгу об Индии

19:13, 27 октября 2021, ПАИ

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков написал книгу об Индии. Рок-музыкант рассуждает в ней об индийской филосифии, культуре и нравах, искусстве и нетуристских маршрутах.

Новинка выйдет в ноябре этого года в издательстве «Эксмо-АСТ», сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-релиз издательства.

«Я задумался о написании этой книги почти 30 лет назад, когда впервые попал в страну, которую многие называют «родиной духа», — в Индию. Тогда я еще и понятия не имел, почему каждый раз, выходя из самолета и вдыхая этот воздух, я чувствую, что после долгих странствий оказался дома...», —сказал Борис Гребенщиков.

Нпомним, что Борис Гребенщиков с молодых лет является аплогетом восточных учений и не раз бывал в Индии, где писал свои песни.