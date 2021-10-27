Волонтёры «Единой России» помогут псковским медикам во время пиковой нагрузки в связи с коронавирусом

19:20, 27 октября 2021, ПАИ



Активисты партии «Единая Россия» будут оказывать помощь псковским врачам и медицинским учреждениям, а также гражданам на самоизоляции. Об этом сообщает региональное отделение партии.

В первую очередь — доставлять медиков на вызовы, маршрутизировать пациентов в больницах и поликлиниках, заполнять документы и отвечать на звонки в кол-центрах, оказывать помощь в прививочных центрах, отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на ВКС с регионами по мобилизации волонтерских центров партии.

«Сегодня востребовано обеспечение врачей горячим питанием, медицинским оборудованием и сизами. Помимо этого, требуется доставка лекарств, продуктов и предметов первой необходимости для тех, кто лечится на дому, и людей из групп риска, которые ушли на самоизоляцию», — отметил Андрей Турчак.

По его словам, в каждом регионе есть и индивидуальные запросы — их также будут отрабатывать волонтерские центры «Единой России».

«Где-то это подвоз пожилых людей до пунктов вакцинации, где-то нужна помощь с перевозкой кислородных баллонов, где-то не хватает людей для контроля за соблюдением в учреждениях санитарных норм», — отметил секретарь Генсовета партии.

Он напомнил также, что на протяжении уже 20 месяцев представители волонтерских центров «Единой России», волонтерских штабов акции «Мы вместе», ОНФ, «Волонтеров-медиков», «Волонтеров Победы», активистов «Молодой Гвардии» — это почти 100 тысяч активистов — оказывают помощь гражданам и медикам. После того, как Президент поддержал предложение партии об участии волонтеров в политике, многие из них по результатам выборов пополнили ряды депутатов от «Единой России» различного уровня.

В свою очередь, глава партийной комиссии по здравоохранению, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко выразил волонтерам признательность за готовность помочь медикам в критической ситуации.

«Не воспользоваться опытом предыдущих волн, когда была организована помощь волонтеров «Мы вместе», было бы неправильно. Пиковые нагрузки испытывает медперсонал. Участие волонтеров помогло бы снизить их. Безусловно, волонтеры способны увеличить разъяснительную работу по вакцинации», — подчеркнул Денис Проценко

Такая работа уже ведется в ряде регионов. Например, в Омской области «Единая Россия» организовала проект «Спроси врача» и по запросу предприятий организует выезд медиков для разъяснительной работы о вакцинации. Подобный опыт может быть использован по всей стране, уверены единороссы.

Готовность оказывать всю необходимую помощь выразили «Волонтеры Победы», «Молодежка ОНФ», другие волонтерские организации. Данные о том, что требуется для организации их работы, будут переданы региональным отделениям «Единой России». Как сообщил депутат Госдумы от партии, председатель Совета Ассоциаций волонтерских центров Артем Метелев, волонтерам требуется дополнительный транспорт для работы, сизы и помещения. В том числе — для организации колл-центров.

«На следующей неделе по всей стране мы также запускаем доставку сладких угощений врачам. Если есть предложения по организации акции — предлагаем всех к ней присоединиться», — сказал Артем Метелев.

В заключение Андрей Турчак подчеркнул, что озвученные просьбы будут оперативно отработаны.

«На днях была перезапущена работа волонтерских штабов акции «Мы вместе». Прошу региональные отделения партии мобилизовать работу волонтерских центров «Единой России» и предоставить всю необходимую инфраструктуру для организации совместной работы по борьбе с последствиями пандемии», — подчеркнул Андрей Турчак.

Руководитель Псковского регионального волонтерского центра «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский рассказал, что волонтерский центр «Единой России» очень востребован в Псковской области.

«Партийные волонтеры с начала пандемии оказывают помощь людям. Они не приостанавливали свою работу. Жители региона ощущают эту поддержку, это надежное плечо. Благодаря ежедневной работе партийцев нам удалось достойно выдержать конкуренцию на выборах всех уровней, - пояснил он. - Сейчас эпидемиологическая обстановка в регионе очень напряженная, заболеваемость коронавирусной инфекцией растет. Волонтеры партии усилили свою работу. Активисты волонтерского центра «Единой России» входят в состав Ресурсного центра добровольчества. Ежедневно партийцы доставляют продукты питания, лекарства пожилым людям, консультируют о работе пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции, а также бесплатно возят врачей на вызовы к пациентам, оказывают всем нуждающимся услугу социального такси и другую необходимую помощь».

Напомним, первый волонтерский центр «Единой России» был открыт в марте 2020 года в Калуге, в течение месяца — во всех регионах страны. Такие центры объединили более 100 тысяч активистов. За время пандемии они оказали помощь миллионам жителей регионов, находившихся на самоизоляции, а также медикам. Активисты, депутаты различных уровней занимались автоволонтерством, в партнерстве с бизнесом обеспечивали медиков продуктовыми наборами и горячим питанием. В том числе доставили почти 10 млн наборов горячего питания для медицинского персонала и более 1,8 млн продовольственных наборов гражданам, более 2,4 млн лекарственных наборов на дом. Отработали почти 1,7 млн обращений на «горячую линию» и более 1,1 млн смен волонтерами-медиками.

Кроме того, в первую волну пандемии волонтерские центры партии передали больницам 200 легковых автомобилей для доставки врачей на вызовы к пациентам, реанимобили для наиболее пострадавших от пандемии регионов, защитные костюмы для медиков, средства индивидуальной защиты для граждан. Также «Единая Россия» вместе с Агентством стратегических инициатив и Минпросвещения в ходе благотворительной акции «Помоги учиться дома» собрала и передала более 500 тысяч компьютеров и планшетов для дистанционного обучения школьников из нуждающихся семей.