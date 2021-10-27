В Себеже на некоторых улицах ограничат подачу воды
В Себеже 28 октября с 9:00 до окончания работ в связи с ремонтными работами будет ограничена подача централизованного водоснабжения по улицам: 3-ей Ударной Армии, частично Матросова, 70-летия Победы. Об этом сообщил корреспондент районной газеты «Призыв».
А 29 октября с 9:00 до окончания работ в связи с проведением работ по замене насосного оборудования на скважине будет ограничена подача централизованного водоснабжения по улицам Себежа: Марго, Луговая, Мелиораторов.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как часто вы пишите от руки?
26 октября 2021
До 15 ноября все муниципальные образования Псковской области должны получить паспорта готовности к отопительному сезону