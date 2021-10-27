В Себеже на некоторых улицах ограничат подачу воды

22:21, 27 октября 2021, ПАИ

В Себеже 28 октября с 9:00 до окончания работ в связи с ремонтными работами будет ограничена подача централизованного водоснабжения по улицам: 3-ей Ударной Армии, частично Матросова, 70-летия Победы. Об этом сообщил корреспондент районной газеты «Призыв».



А 29 октября с 9:00 до окончания работ в связи с проведением работ по замене насосного оборудования на скважине будет ограничена подача централизованного водоснабжения по улицам Себежа: Марго, Луговая, Мелиораторов.