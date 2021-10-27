В Псковском районе загорелась баня
В деревне Серёдка Псковского района произошло возгорание бани, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».
Сотрудники пожарной охраны, прибывшие на место происшествия, оперативно ликвидировали возгорание и не дали огню распространиться на соседние постройки.
Обстоятельства возгорания выясняются. На месте возгорания работают сотрудники полиции и пожарной охраны.
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