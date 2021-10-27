Стало известно время и место прощания с врачом Верой Кулешовой в Гдове
Прощание с Верой Леонидовной Кулешовой состоится завтра, 28 октября, в 12:00 у здания Гдовской районной поликлиники, сообщает корреспондент газеты «Гдовская заря».
«Врач-терапевт с полувековым стажем работы, Почётный гражданин г. Гдова, и, конечно же, заботливая супруга, мама и бабушка…Память о Вере Леонидовне будет жить в сердцах её родных и близких, коллег и пациентов, которым она помогла грамотным лечением, вниманием, добрым словом поддержки…», – пишет в паблике районка.
Печальное известие о смерти доктора пришло вчера из сосудистого центра Псковской областной больницы, куда Вера Леонидовна попала с признаками инсульта 9 октября.
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