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Руководитель центра карьеры и трудоустройства ПсковГУ стала ответственным секретарем реготделения Национальной родительской ассоциации

Руководитель центра карьеры и трудоустройства Псковского государственного университета, руководитель проекта «Музей Победы ПсковГУ» Екатерина Гончарова стала ответственным секретарем регионального отделения Национальной родительской ассоциации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Вручая Екатерине Гончаровой доверенность, член коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев выразил надежду, что в ближайшее время будет сформировано многопрофильное, многофункциональное и передовое региональное отделение ассоциации.

«Есть несколько слоев, несколько общих тем взаимодействия ассоциации с университетом, – отметил он. – Это работа со студентами по формированию и развитию семейных ценностей: ребята должны знать традиции и понимать основы семейных знаний. Думаю, в этом мы будем двигаться вместе. Это и взаимодействие с будущими педагогами по работе с родителями. И, конечно, площадка вуза с ее исследовательской и общественной составляющими – это очень хорошая точка притяжения для развития вообще родительского просвещения в регионе. Вузы слушают, им доверяют, к ним обращаются, за этим будущее.

По словам Алексея Гусева, ассоциация готова предложить современные форматы работы со студентами ПсковГУ как с будущими родителями.

Зампредседателя областного Комитета по образованию Сергей Николаев отметил, что ассоциации необходимо получать регулярную обратную связь от родителей. Для этого, по его мнению, и необходимо постоянно проводить родительские собрания, которые охватывают весь регион.

«Любое родительское собрание связывает всех участников образовательного процесса, родители – это самая главная движущая сила в вопросах воспитания, именно они закладывают то, что мы потом увидим в будущем, – заметил Сергей Николаев. – У каждого участника образовательного процесса свои цели и задачи. Не всегда родители компетентны во всех вопросах, связанных с образованием и воспитанием, поэтому наша общая задача – помочь друг другу, чтобы не было как в басне «Лебедь, рак и щука». Мы сегодня здесь, чтобы продолжить эту коммуникацию и развивать ее. Университет имеет свою ведущую роль в этом направлении – и профориентационно, и воспитательно, в части патриотического или какого-либо другого направления.

Добавим, в режиме онлайн участниками регионального родительского собрания стали более 50 человек. Это представители комитета по образованию Псковской области, администрации Пскова, туристической отрасли региона, преподавательско-профессорский состав ПсковГУ, родительское сообщество, педагогические работники, руководители и специалисты органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования и курирующих организацию воспитательной работы в образовательных организациях.

Мероприятие посвящено обсуждению проблем профориентации школьников, вопросов воспитания и самоопределения детей, успешных методик формирования осознанной мотивации подрастающего поколения для развития социальной-экономической сферы региона.

Встреча проводится в рамках взаимодействия Национальной родительской ассоциации, комитета по образованию Псковской области и Псковского государственного университета с целью повышения компетенций родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и самоопределения детей, укреплении семейных традиций и ценностей.

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