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Несколько дворов ремонтируют по федеральной программе в Печорах

В Печорах по нацпрограмме идёт ремонт нескольких дворов. Фото

На улице Индустриальной в Печорах завершаются работы по благоустройству двора по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Об этом пишет газета «Печорская правда».

Жители дворов около домов № 9, № 10 и № 11 будут ходить по удобным тротуарам, а ездить – по асфальтированным улицам. Конечно, жители дворов испытывают некоторые неудобства, связанные с ремонтом. Например, при установке бордюров приходиться идти по деревянным настилам. Про грязь и говорить нечего.

Но это издержки. Ведь при любом ремонте неизбежны трудности, которые нужно перетерпеть.

Подрядчиком работ выступает ООО «Печорыагродорстрой». Эта же фирма уже отремонтировала дворы около дома № 4 на площади Победы и дома № 28 по улице Ленина в районном центре.

Все дворы должны быть приняты до 15 ноября 2021 года.

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