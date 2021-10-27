Перспективы развития агротуризма обсудили в медиацентре ПАИ
27 октября в медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая перспективам развития агротуризма.
Для вас мы узнали:
- в России законодательно введут понятие сельского туризма;
- на интерес к сельскому туризму повлияли закрытая граница, переполненность российских курортов и всё более развивающаяся инфраструктура агротуризма;
- основные требования к гостевым домам для сельских туристов: сайт для бронирования, туалет, питание, баня, связь с экстренными службами. Один из запросов – полное отсутствие мобильной связи;
- туристы на селе любят гулять, участвовать в мастер-классах по приготовлению местных блюд и народным промыслам.
Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.
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