Перспективы развития агротуризма обсудили в медиацентре ПАИ

23:18, 27 октября 2021, ПАИ

27 октября в медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая перспективам развития агротуризма.

Для вас мы узнали:

в России законодательно введут понятие сельского туризма; на интерес к сельскому туризму повлияли закрытая граница, переполненность российских курортов и всё более развивающаяся инфраструктура агротуризма; основные требования к гостевым домам для сельских туристов: сайт для бронирования, туалет, питание, баня, связь с экстренными службами. Один из запросов – полное отсутствие мобильной связи; туристы на селе любят гулять, участвовать в мастер-классах по приготовлению местных блюд и народным промыслам.

Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.