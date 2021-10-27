Студентка из Опочки стала обладательницей именной стипендии губернатора Псковской области

23:35, 27 октября 2021, ПАИ

Опочецкая студентка получила именную стипендию губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом сообщает корреспондент газеты «Красный маяк».

Для Екатерины Фёдоровой, студентки 4-го курса Опочецкого индустриально-педагогического колледжа, этот учебный год стал особенным. Наряду с другими двадцатью студентами высших и средних учебных заведений Псковской области она стала обладательницей именной стипендии губернатора.

В Псковской области реализована программа поддержки одарённых детей. Кроме стипендии от губернатора учащимся и студентам региона, проводится премия «Юные дарования Псковщины».