Студентка из Опочки стала обладательницей именной стипендии губернатора Псковской области
Опочецкая студентка получила именную стипендию губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом сообщает корреспондент газеты «Красный маяк».
Для Екатерины Фёдоровой, студентки 4-го курса Опочецкого индустриально-педагогического колледжа, этот учебный год стал особенным. Наряду с другими двадцатью студентами высших и средних учебных заведений Псковской области она стала обладательницей именной стипендии губернатора.
В Псковской области реализована программа поддержки одарённых детей. Кроме стипендии от губернатора учащимся и студентам региона, проводится премия «Юные дарования Псковщины».
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Студентка из Опочки стала обладательницей именной стипендии губернатора Псковской области
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