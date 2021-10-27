Томич три дня проникал под видом врача в ковидный госпиталь

23:54, 27 октября 2021, ПАИ

Житель Томска под видом врача три дня проникал в красную зону медико-санитарной части № 2, чтобы ухаживать за своей бабушкой. По его словам в ковидном госпитале Томска пациенты содержатся в жутких условиях. Об этом пишет ТВ2. Про своё бабушку он рассказывал местным СМИ так:

«Ее не лечат, не меняют подгузники, она на кислороде, а кислородная трубка при этом на лбу и никто не поправляет».

Томич, проникая в госпиталь, снимал на камеру, в каких условиях находится его бабушка. Ей уже более 80 лет. А началось всё с того, что внуку позвонила её соседка по палате и сообщила, что бабушку не кормят. Внук вынужден был пробираться в госпиталь тайно.

Заявление о случившимся герой истории оставил в ящике для корреспонденции Cледственного комитета России.

В Генпрокуратуре России заявление у него тоже приняли. В заявлении он написал, что за «бабушкой не ведется уход, ее не лечат, не меняют подгузник и противопролежневые повязки, не дают лекарства». В госпитале началась служебная проверка.