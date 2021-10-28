Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Пскове
В Пскове при пожаре в многоквартирном доме №53 на улице Труда погибли два человека, передает корреспондент Псковского агентства информации.
В ночь на 28 октября в однокомнатной квартире на кухне сгорели кресло и стол на площади 2 квадратных метра, закопчена квартира по всей площади. При тушении пожара обнаружили погибшими 60-летнего мужчину и женщину, личность которой устанавливается.
Из многоквартирного дома эвакуировало 8 жильцов. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем погибших.
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