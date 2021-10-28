Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Пскове

06:55, 28 октября 2021, ПАИ

В Пскове при пожаре в многоквартирном доме №53 на улице Труда погибли два человека, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В ночь на 28 октября в однокомнатной квартире на кухне сгорели кресло и стол на площади 2 квадратных метра, закопчена квартира по всей площади. При тушении пожара обнаружили погибшими 60-летнего мужчину и женщину, личность которой устанавливается.

Из многоквартирного дома эвакуировало 8 жильцов. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем погибших.