Рейтинг стран по индексу климатического неравенства возглавила Россия

07:32, 28 октября 2021, ПАИ

Первое место среди 192 государств ООН по индексу климатического неравенства заняла Россия. Индекс рассчитала группа американских ученых, пишет газета «Известия».

Индекс климатического неравенства отражает соотношение выбросов парниковых газов национальной экономикой с потеплением климата, которое ожидается на территории страны в ХХI веке.

Это говорит о том, что урон природе от глобального потепления будет непропорционально велик относительно количества выделенных в РФ парниковых газов.

В конце списка оказались страны, производящие большую часть выбросов, но на территории которых потепление будет незначительным – Бельгия, Германия, Нидерланды, Кувейт и Бахрейн, а также Тайвань, Китай и Бангладеш. США также разместились за пределами первой сотни.

Расчеты ученых говорят о том, что большая часть источников парниковых газов, выделяемых человеком, сосредоточена между 30-м и 55-м градусами северной широты, а наиболее выраженный эффект вызванного выбросами потепления ощущается севернее 60 градусов северной широты в Арктическом регионе.