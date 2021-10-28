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Общество

Ефимий Осенний наступил по народному календарю

28 октября православные отмечают память Евфимия Солунского, жившего в IX веке в Палестине, пишет calend.ru.

Он появился на свет в христианской семье, рано женился, но в 18-летнем возрасте, оставив жену и дочь, принял постриг в монастыре на горе Олимп.
Евфимий стал схимником, ушел в Афон и поселился там вместе с отшельником Иосифом, с которым соревновался в умерщвлении плоти. Когда молва о его подвижничестве стала распространяться и к святому потянулись паломники, он укрылся от людей на острове. После смерти своего товарища Иосифа Евфимий основал монашескую общину близ Салоников, восстановив развалины древнего монастыря святого Андрея.

В этот день на Руси готовились к приближению зимы. Зима набирала силу, а вместе с ней активизировались и нечистые духи, например кикимора, которая летом не смела вредить людям. Согласно поверью, с этого дня она начинала мешать девушкам в любом начинании: путала пряжу, рвала ткань, била горшки.

Увидеть кикимору можно было лишь в одной ситуации – если она сядет за ткацкий стан, чтобы испортить работу ткачихи. В этом случае нужно было осенить нечистую силу крестным знамением и попросить Ефимия о помощи.

Несмотря на это, крестьянки продолжали заниматься домашними делами – мяли и трепали лен, готовили пряжу. В теплых районах мужчины убирали в омшаники последние ульи.

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