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Общество

Международный день анимации отмечается сегодня

Международный день анимации, или Всемирный день мультфильмов, отмечается ежегодно 28 октября. Праздник был учрежден по инициативе французского отделения Международной ассоциации анимационного кино в 2002 году, пишет calend.ru.

28 октября 1892 года в Париже художник и изобретатель Эмиль Рейно (Emile Reynaud) созвал зрителей на новое, ранее никем не виданное зрелище – «оптический театр» (theatre optique). Талантливый изобретатель впервые публично продемонстрировал свой аппарат праксиноскоп, который показывал движущиеся картинки. Эта дата считается началом эпохи анимационного кино.

В преддверии праздника профессионалы и любители анимационного кино обмениваются программами своих фильмов, проводят фестивали и устраивают премьерные просмотры бестселлеров для благодарной публики, целый год ждущей этого события.

Международный день анимации – это праздник не только профессионалов, но и взрослых и детей, которые любят мультфильмы.

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