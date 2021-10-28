Житель Псковской области выиграл в лотерею миллион рублей

08:41, 28 октября 2021, ПАИ

В Псковской области клиент «Почты России» купил лотерейный билет и выиграл миллион рублей. Удачу принес 1369-й тираж государственной лотереи «Русское лото», сообщили в пресс-службе регионального УФПС России.

Победитель рассказал, что его семья постоянно покупает лотерейные билеты. Выигрышный билет он приобрел в центральном отделении «Почты России» в Пскове. Получив выигрыш, мужчина погасил ипотеку и теперь счастливо живет со своей женой и двумя дочками в собственном доме.

За 9 месяцев текущего года в почтовых отделениях было продано более 113 тысяч выигрышных лотерейных билетов, общая сумма выигрышей по которым составила около 15 миллионов рублей. Среди них – три крупных выигрыша на сумму более 1 млн рублей каждый, а самый крупный составил 1,5 млн рублей.

«Важно верить в то, что ты делаешь. В моей семье часто дарят друг другу лотерейные билеты. Это всегда приятное волнение, радостное ожидание. Лотерейные билеты можно приобрести в любом почтовом отделении», – подчеркнула директор УФПС Псковской области АО «Почта России» Дарья Цилина.