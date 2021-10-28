Перекрёсток на пересечении улиц Коммунальной и Юбилейной в Пскове временно перекроют

09:12, 28 октября 2021, ПАИ

С 23:00 28 октября до 6:00 29 октября в связи с проведением дорожных работ на пересечении улицы Юбилейной и улицы Коммунальной закрывается для движения автотранспорта перекрёсток на пересечении этих улиц. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В качестве объезда рекомендовано использовать улицу Народную и Рижский проспект, улицу Кузбасской Дивизии.

В администрации Пскова просят учесть эту информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда. При движении просят обращать особое внимание на схему организации движения автотранспорта и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.