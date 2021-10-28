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Общество

Михаил Ведерников занял 34-е место в национальном рейтинге губернаторов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников занял 34-е место в национальном рейтинге губернаторов за сентябрь-октябрь 2021 года. Глава региона вошел во вторую группу рейтинга. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в центре информационных коммуникаций «Рейтинг».

Первое место в рейтинге занял мэр Москвы Сергей Собянин. Второе место занял губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Тройку лидеров замыкает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Объектом исследования являлись руководители субъектов Российской Федерации. Результаты национального рейтинга получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

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