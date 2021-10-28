Акция «Гражданский мониторинг» прошла в Дедовичах

09:49, 28 октября 2021, ПАИ

Председатель Общественного совета при МО МВД России «Дедовичский» Николай Иванов в рамках акции «Гражданский мониторинг» организовал посещение миграционного пункта МО МВД России «Дедовичский». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе встречи общественники проверили доступность и качество предоставления государственных услуг населению. Обращалось внимание на организацию режима работы подразделения, уровень его загруженности в течение приёма граждан. В целях осуществления контроля изучен порядок оказания госуслуг, проведены беседы с посетителями, в ходе которых выяснялась степень их удовлетворенности работой сотрудников миграционного пункта и качеством услуг.

Результаты проведенного мониторинга общественники обсудили на встрече с руководством МО МВД России «Дедовичский».