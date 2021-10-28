Псковским водителям напомнили о необходимости сменить летнюю резину на зимнюю

09:57, 28 октября 2021, ПАИ

Госавтоинспекция Псковской области напомнила водителям о необходимости сменить летнюю резину на зимнюю.

В соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» запрещается езда в зимний период времени (декабрь, январь и февраль) без зимних шин.

При этом высота протектора шин должна быть не менее четырех миллиметров. Зимние шины устанавливаются на всех колесах указанных транспортных средств. В случае выбора шипованных шин необходимо устанавливать шипованную резину на все колеса транспортного средства. Кроме того, запрещается установка на одну ось транспортного средства шин разной размерности, конструкции и с разными рисунками протектора.

Водителей также призывают выбирать безопасную скорость с учетом дорожных и погодных условий, соблюдать безопасную дистанцию.