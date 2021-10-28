Трёх мировых судей назначили псковские депутаты

13:32, 28 октября 2021, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания продлили полномочия трёх мировых судей. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 2-й сессии регионального парламента седьмого созыва 28 октября.

Юлия Ершова назначена на должность мирового судьи судебного участка № 7 Куньинского района. Екатерина Ефремова займёт должность мирового судьи судебного участка № 32 города Пскова. Ольга Фишова стала мировым судьёй судебного участка № 43 города Пскова. Кандидатов на должности представил председатель Псковского областного суда Олег Лазарев.

Он также поздравил депутатов с избранием в законодательный орган Псковской области. По его словам, победа на выборах говорит об авторитете среди жителей региона. Олег Лазарев уверен, что грамотность и профессионализм парламентариев принесут пользу жителям Псковской области.

Решение принято в ходе тайного голосования.