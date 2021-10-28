Башкирские врачи одобрили тактику лечения тяжелобольных коронавирусом в псковской инфекционке

10:40, 28 октября 2021, ПАИ

Башкирские врачи одобрили тактику лечения тяжёлых больных в Псковской областной инфекционной больнице. Об этом сообщил заведующий кафедрой внутренних болезней БГМУ Антон Тюрин на брифинге в медиацентре ПАИ 28 октября.

Медик отметил, что работа в реанимационном отделении напоминает аналогичную работу по всей России. Он также отметил, что реанимационные отделения оставили положительное впечатление, и обратил внимание на то, что здесь практикуется не такая агрессивная вентиляция легких и повреждения от лечения получатся меньше. Такая тактика, по словам медика, должна масштабироваться по всей стране, это одно из ключевых звеньев работы госпиталя.

Он обратил внимание на то, что сейчас благодаря информационным технологиям можно легко обмениваться опытом. Также Антон Тюрин отметил, что в Пскове и Псковской области построены два больших комплекса и подобные есть в их республике. «Эта практика внедряется в регионы, потому что госпитали не возводятся быстро, позволяет разгрузить другие медучреждения, они изначально построены таким образом, чтобы минимизировать риск заражения персонала. В областной инфекционной больнице это строго соблюдается и дает результат», – рассказал спикер.

Практика выездных бригад более года существует в РФ, решение о создании таких единиц, по словам медика, продиктовано необходимостью. «Обмен опытом с коллегами ничем не заменить, практика таких выездов для обмена опытом необходима. Наиболее интересные наработки мы применяли на практике», – отметил Тюрин.