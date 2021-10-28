Отражающий региональные особенности рынка труда коэффициент изменился в Псковской области

13:39, 28 октября 2021, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания приняли закон «Об установлении на 2022 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Псковской области», сообщает корреспондент Псковского агентства информации с сессии 28 октября.

Этот нормативный правовой акт принимается ежегодно для регулирования налогообложения доходов иностранных граждан, работающих в регионе на основании патента.

Напомним, по данным Управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области за период с января по июнь 2021 года выдано 1 163 патента иностранным гражданам и переоформлено 189. Предположительно, за июль - декабрь текущего года будет выдано около 1000 патентов. По прогнозам, в 2021 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в регионе составит 34 047 рублей, начисленная за январь - май достигла 32 657 рублей. Данным законопроектом установлен размер коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда в размере 1,979.

Авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц составит 4 427 рублей, что приблизит величину фиксированного авансового платежа по налогу, уплачиваемого иностранными гражданами, к сумме налога на доходы физических лиц, исчисленного по ставке 13 % от средней заработной платы российских граждан. Увеличение размера фиксированного авансового платежа по налогу по сравнению с 2021 годом составит 206 рублей.