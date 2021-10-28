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Общество

Спасших тонувшего мужчину инспекторов ГИБДД выдвинули на «Народное признание – 2021»

Инспектор ГИБДД ОМВД России по Островскому району лейтенант полиции Александр Иванов и инспектор ГИБДД старший сержант полиции Владимир Атанасов претендуют на статуэтку Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021» в номинации «Защита». Заявка поступила от районной газеты «Островские вести».

В заявке отмечается, что 20 августа 2021 года в середине заболоченного ручья Карповка тонул мужчина. Женщина-очевидец сообщила об этом в отдел полиции. На место происшествия прибыли Александр Иванов и Владимир Атанасов. Они доплыли до утопающего и вытащили его на берег. Не дожидаясь медиков, они начали проводить комплекс сердечно-легочной реанимации. Благодаря своевременно оказанной первой помощи мужчина пришёл в сознание. После чего его доставили в ближайшую больницу.

Также авторы заявки добавили, что в 2019 году инспектор ГИБДД ОМВД России по Островскому району лейтенант полиции Александр Иванов вынес из горящего дома пожилую пенсионерку. За это его наградили государственной наградой – медалью «За спасение погибавших». А старший сержант полиции Владимир Атанасов в тот день впервые заступил на дежурство в качестве инспектора ДПС.

Приём заявок на соискание премии «Народное признание» продлится до 6 декабря. Отправлять их следует по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо необходимо вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации.

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