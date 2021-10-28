В Петербурге проверят картину, в которой увидели насмешку над «Бессмертным полком»

14:57, 28 октября 2021, ПАИ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил врио главы петербургского управления Андрею Голомбиевскому организовать проверку картины художника из Петербурга, в которой некоторые увидели насмешку над шествием «Бессмертный полк», пишет «Интерфакс».

Месяц назад в петербургской галерее «Свиное рыло» была выставлена картина художника Кирилла Миллера «Нетленный полк – 2». Как рассказал журналистам автор картины, такое название в галерее дали кураторы выставки, а настоящее название картины – «Живые и мертвые».

На этой картине изображена толпа людей, в руках у которых плакаты с изображением черепов. Художник заявил, что картина не имеет отношения к войне. А является философским размышлением на тему жизни и смерти с точки зрения реализма.

«Речь о вопросах реализма. Потому что, с точки зрения реализма, мертвый – это мертвый. И он выглядит по-другому. Живой – это живой. Там много очень сложных философских контекстов. Но они абстрактны и связаны с нашей реальностью лишь в какой-то мере: мы все люди и живём в обществе. Но с историей, с Россией, никакой связи нет», – пояснил художник свою позицию.