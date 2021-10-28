Почти у миллиона пользователей перестанет работать WhatsApp

11:33, 28 октября 2021, ПАИ

Мессенджер WhatsApp с 1 ноября перестанет работать почти на миллионе устройств из-за устаревшего программного обеспечения, сообщается на официальном сайте мессенджера.

Отмечается, что поддержка будет отключена на смартфонах с Android 4.0.1 и iOS 9 начиная с 1 ноября. Чтобы пользоваться сервисом дальше, необходимо обновить версию Android до 4.1, а если это невозможно, приобрести новый смартфон или хотя бы успеть до 1 ноября сохранить историю чатов (эта функция также отключится после указанной даты).

При этом подчеркивается, что это не означает немедленное прекращение работы мессенджера. Однако пользователям не удастся загружать обновления приложения, что может привести к сбоям или уязвимостям системы безопасности.