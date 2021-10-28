Через 4 дня на долги граждан за электричество начнут начислять пени

11:22, 28 октября 2021, ПАИ

С 1 ноября «Псковэнергосбыт» начнет начислять пени на более чем двухмесячные долги граждан за электроэнергию. Штрафы будут начисляться ежедневно и до тех пор, пока не будет погашен долг, предупреждают в организации.

Напомним, сумма пеней зависит от объема задолженности и от ключевой ставки рефинансирования. При этом на прошлой неделе ЦБ поднял ставку с 6,75% сразу до 7,5%.

Долги могут копиться, даже если в квартире или доме нет энергопотребления. Такое происходит при отсутствии передачи показаний. Для корректного расчета передавайте показания по всем своим объектам каждый месяц, а во избежание пеней проверьте, есть ли у вас долги по электроэнергии, в личном кабинете потребителя.

Оплатить задолженность быстрее всего на сайте АО «Псковэнергосбыт». Платеж можно сделать как без регистрации, так и в личном кабинете потребителя. При оплате на сайте компании деньги на лицевые счета абонентов поступят в течение минуты.

В организации также напомнили о важности передачи показаний ежемесячно, в том числе при осуществлении оплаты по квитанции.