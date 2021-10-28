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Общество

Более 94% жителей Псковской области обеспечат услугами связи к 2023 году

Услугами связи к 2023 году обеспечат более 94% жителей Псковской области. Об этом сообщил и. о. начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов на 2-й сессии Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Реализуемые меры являются беспрецедентными в СЗФО», - подчеркнул спикер. Всего в регионе будет 67 новых станций, порядка 20 тысяч жителей получат доступ в 2021 году.

В результате проведенной губернатором Михаилом Ведерниковым с федеральным центром работы и по поручению председателя правительства Михаила Мишустина Псковская область получила 200 млн рублей на организацию интернета в сельских населенных пунктах. В 2022 году планируется выделить еще более 200 млн рублей на эти цели.

По словам Рахманова, услуги мобильной связи востребованы повсеместно и особую важность приобрели в условиях непростой эпидобстановки. По данным Росстата, 68% жителей области используют мобильные устройства для выхода в интернет.

«В городах качество мобильной связи выше, чем в сельской местности, в администрацию регулярно поступают обращения об ухудшении услуг мобильной связи из-за изменения ориентации оборудования, рельефа в части леса», - подчеркнул Рахманов.

Администрация региона совместно с операторами связи предпринимает шаги, обеспечивая мобильную связь в деревнях. С 2019 года для этих целей используются сервисные контракты, которые действуют не менее двух лет. Оплата по контракту за счет бюджетных средств. После истечения срока действия контракта оператор принимает на себя обязательства.

Также в регионе реализуется проект устранения цифрового неравенства 2.0. Виталий Рахманов отметил, что депутатам следует обратить внимание граждан в округах на важность участия в переписи, от которой напрямую зависит, будет ли населенный пункт подключен к интернету.

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