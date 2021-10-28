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Экономика

Отсрочку по выплате бюджетного кредита согласовали депутаты Псковского облсобрания

Псковское областное Собрание приняло законопроект, предусматривающий заключение дополнительного соглашения о предоставлении региону отсрочки по выплате ранее полученного бюджетного кредита. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 28 октября.

Проект внесен губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Соглашение с Минфином было подписано в июле этого года, в течение полугода его необходимо утвердить законом области. Данное соглашение предоставляет оптимальные сроки по суммам погашения бюджетного кредита для региона: продлевает срок гашения кредита до 2029 года, то есть регион получит отсрочку на 9 лет. Ставка составляет 0,1% годовых. Данная процедура установлена бюджетным законодательством.

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