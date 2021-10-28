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Общество

Виталий Рахманов назвал причины ухудшения качества связи в Псковской области

И. о. начальника Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов назвал причины ухудшения качества связи в регионе на 2-й сессии Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Депутат Псковского областного собрания Андрей Михайлов отметил, что есть районы, где нет связи, а в приграничных районах связь перебивается.

«Кроме того, жители ряда деревень говорят, что качество услуги мобильной связи стало хуже. Тарифа не поменялись», - подчеркнул Михайлов.

Виталий Рахманов отметил, что причины ухудшения качества связи надо отрабатывать с операторами в каждом конкретном случае.

«С лета 2020 года причина снижения мощности в целях экономии электроэнергии. Вопрос отрабатывается с операторами связи. Какого-то метода регулирования на сегодня не существует. Президентом поставлена задача создать механизм, чтобы возложить на операторов связи социальную нагрузку. Пока механизма нет, поэтому придется жить в таких реалиях. К 1 января планируется внести поправки в законодательство», - добавил он.

По словам Александр Котова, такие жалобы носят массовый характер по всей области. «Депутаты провели огромное количество встреч, и на всех из них в сельских нас пунктах звучат жалобы на качество мобильной связи. Надо понять причину и попытаться найти пути решения», - подчеркнул он.

Говоря о строительстве оптоволокна, Рахманов заметил, что в этом году заканчивается контракт Минфицры и Ростелекома.

«С 1 января эти ресурсы можно будет использовать для включения жителей и других объектов», - заметил он.

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