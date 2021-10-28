Псковский бизнес инвестирует в экологию и социальные проекты

12:35, 28 октября 2021, ПАИ

С момента создания псковский завод «Титан-Полимер» (входит в Группу компаний «Титан») направил более 8 миллионов рублей на благотворительные, социальные и экологические проекты в Псковской области.

В рамках корпоративного проекта «Титан – развитие территории» предприятие оказало помощь Тямшанскому Дому культуры в проведении ремонта, а Псковской областной организации Всероссийского общества инвалидов – в обновлении здания. Также благодаря заводу была благоустроена детская площадка в дошкольном учреждении в Псковском районе. В настоящий момент предприятие помогает с ремонтом фельдшерско-акушерского пункта в посёлке Тямша.

При поддержке завода «Титан-Полимер» ведутся работы по созданию памятного знака «Зарождение Знамени Победы» в Идрице Себежского района, а также был проведен международный молодежный форум, организован экологический конкурс «Чистый Псков», оказана благотворительная помощь Детскому фонду и двум школам Псковского района.

«Титан-Полимер» активно реализует проекты по формированию экологического мировоззрения и экопривычек. Так, при поддержке предприятия реализуется проект «Экомышление». В рамках проекта в школах проводятся экоуроки.

В экологический проект – «Экосуббота с Титаном» – вовлечены сотрудники и партнеры компании, которые внедряют экопривычки в свою жизнь, ведут экологичный образ жизни и мотивируют свой круг общения на осознанный подход к потреблению.