Пьяных водителей-рецидивистов задержали в Пскове, Себеже и Усвятах

12:57, 28 октября 2021, ПАИ

В Пскове, Себеже и Усвятах полицейские задержали нетрезвых водителей, которые ранее подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили в региональном УМВД России.

27 октября около 22:00 у дома на улице Юбилейной остановили 29-летнего водителя ВАЗ-21093. В поселке Усвяты в тот же день около 13:00 на улице 25-го Октября за рулем ВАЗ-21103 находился пьяный 51-летний местный житель. В Себеже днем 26 октября на улице Красноармейской остановили ВАЗ-21130, за рулем которого был 33-летний пьяный себежанин.

По данным фактам проводятся проверки.