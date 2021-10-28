Олег Брячак пообещал помощь представителям сотовых операторов в Псковской области

13:19, 28 октября 2021, ПАИ

Председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Олег Брячак пообещал помочь представителям сотовых операторов в Псковской области.

Секретарь Порховского районного местного отделения партии «Единая Россия», депутат Псковского областного Собрания депутатов Геннадий Григорьев отметил, что в его округе местные жители жалуются на слабый сигнал. «Дети бегают на горочку, чтобы поймать связь», - подчеркнул Григорьев, добавив, что такая ситуация почти в каждой деревне. Депутат добавил, что оставит письменные запросы операторам по каждому населенному пункту.

Олег Брячак заметил, что операторы понимают проблему и пытаются её решать. «Мы видим, что многое делается», - заявил он и призвал решать проблемы конструктивно, а не искать крайних. Также депутат пожелал представителям сотовых операторов удачи в работе и заверил, что готов оказать помощь со своей стороны.

Помощник сенатора Российской Федерации Андрея Анатольевича Турчака Армен Мнацаканян предложил на комитете по экономическому развитию заслушивать планы развития сотовых операторов. «Мы не очень хорошо выглядим на Северо-Западе и в целом по России. Или вы недорабатываете, или нет желания, или привязались к нацпроектам», - обратился он к операторам.