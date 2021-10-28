Псковские депутаты внесли изменения в закон о вопросах сельских поселений

13:46, 28 октября 2021, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания внесли изменения в статью 1 закона Псковской области «О закреплении за сельскими поселениями Псковской области вопросов местного значения городских поселений». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с сессии 28 октября.

В документе меняется формулировка вопросов местного значения городского поселения по осуществлению муниципального контроля на автомобильном транспорте. Это связано с тем, что в федеральное законодательство были внесены соответствующие корректировки.