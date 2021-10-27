Трое студентов Псковского колледжа искусств стали лауреатами международного конкурса «Путь к совершенству»

13:18, 28 октября 2021, ПАИ

Лауреатами международного конкурса «Путь к совершенству» стали трое студентов специализации «Фортепиано» Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении.

IX Международный конкурс музыкантов-исполнителей «Путь к совершенству» проводился в рамках XV Международного фестиваля «Дни Германии в Тамбове» при поддержке посольства Федеративной Республики Германия в Москве. Организатор конкурса – Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт имени С. В. Рахманинова.

Конкурс включал в себя два тура: первый, отборочный – по видеозаписям, второй – очный. Финальный тур проходил на базе Тамбовского музыкально-педагогического института имени С. В. Рахманинова. В программе исполнителей обязательно должны были прозвучать произведения русских и немецких композиторов.

Жюри конкурса, в состав которого вошли профессора Саратовской консерватории, Тамбовского музыкально-педагогического института, доцент Высшей школы музыки им. Ганса Эйслера (Берлин, Германия) и Гамбургской Высшей школы музыки и театра Никита Волов, дирижёр Клаус Альберт Бауэр (Германия), высоко оценило выступления псковских студентов-пианистов.

По итогам конкурсных прослушиваний Ольга Янкевич и Ева Кальцанова получили звания лауреатов второй степени, а Алина Лексунова – лауреата третьей степени. Их преподаватели – Зоя Королёва и Виктор Иванов отмечены благодарностями за подготовку лауреатов.

Помимо конкурсных прослушиваний участники конкурса посетили мастер-класс доцента Высшей школы музыки имени Ганса Эйслера Никиты Волова и концерты симфонического оркестра Тамбовского музыкально-педагогического института, проводившиеся в рамках Дней Германии в Тамбове. В качестве солистов в концертах выступили – доцент Саратовской консерватории Анастасия Шевцова (альт), доцент Гамбургской Высшей школы музыки и театра Никита Волов, дирижёры – Клаус Альберт Бауэр (Германия) и Константин Барков.